Cagliari, Capozucca: «Vi svelo il futuro di Rugani, Nandez e Godin. Vogliamo ringiovanire la rosa»

Il Direttore Sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di alcuni giocatori

L’INTRODUZIONE DI CAPOZUCCA – Grazie a tutti, questa stagione si è conclusa bene e mi ha fatto vivere nuovamente un’esperienza bellissima. Ho sofferto molto per questa salvezza ma io ci ho sempre creduto, come ho sempre detto al Presidente che ringrazio. Grazie a chi vuole bene al Cagliari, a tutti voglio ricordare una cosa: il Cagliari merita rispetto e questa è un aspetto che a volte è mancato, non è solo la piazza per una squadra di calcio, la Sardegna è qualcosa di importante, è l’unica regione d’Italia ad avere una sola squadra in Serie A. I giocatori che ci sono e quelli che verranno dovranno capire che dovranno combattere per un popolo, per una squadra anomala, questo è quello che siamo.

PROGETTO FUTURO – «Il Cagliari ha vissuto un’esperienza abbastanza dolorosa, abbiamo visto il baratro molto vicino. È normale che per non ripetere questo c’è bisogno di alcune uscite, c’è bisogno di un ridimensionamento. Io farò il massimo per renderla competitiva. Il Cagliari oggi non si può più permettere un ingaggio elevato come quello di Godin».

ESIGENZE – «Valuteremo tutte le opzioni, Semplici è a conoscenza di queste direttive. Ci saranno entrate e uscite. Io vorrei avere un organico più snello e ringiovanito».

NAINGGOLAN – «Il tormentone di Radja Nainggolan ci sarà. Ieri mi sono incontrato con l’Inter che non ha la minima intenzione di venire incontro alle esigenze del Cagliari. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, fare le opportune valutazioni e andare avanti. Sono orgoglioso di avere avuto un giocatore ma soprattutto un uomo come lui in squadra. Vedremo, il suo non è affatto un discorso semplice».

SETTORE GIOVANILE – «Quando si parla di Primavera è ovvio che quel settore io voglio formare una squadra competitiva, capace di sfornare più di due Carboni all’anno».

NANDEZ SACRIFICATO? – «Vogliamo tenere i giocatori più importanti ma questo non lo determiniamo noi, lo determina il mercato e i contratti che portano il giocatore a chiedere di andare via. Nel futuro del Cagliari Nahitan occupa una casella importante»

SEMPLICI: DUBBI? – «Una volta finito il campionato abbiamo fatto le nostre analisi. Con Semplici ho avuto un ottimo rapporto sia professionale che umano, era normale organizzare un incontro per confrontarci, per capire in che direzione andare. Abbiamo accettato reciprocamente le critiche mosse e abbiamo deciso di portare avanti questa avventura. Nessun contatto con altri allenatori, è normale che però vengano accostati nomi diversi».

SERIE B, UNO SPUNTO PER IL CAGLIARI? – «Stiamo valutando tutto. Abbiamo un capo scouting molto attento, è normale che adesso con l’allenatore abbiamo parlato di un modulo diverso».

RUGANI – «Rugani non rientra nei nostri piani».

CEPPITELLI: RINNOVO? – «Stimo molto Luca, è previsto un incontro a giorni. Quando parlo di rispetto, intendo che molti dovrebbero imparare da lui. Incontrerò anche Deiola, animo sardo».

GODIN – «Il Cagliari di domani non si può permettere certi tipi di ingaggi. Parliamo solo in termini economici, un’uscita del genere ci permetterebbe di prendere altri giocatori».

SOTTIL – «Sottil è un giocatore che, purtroppo per il Cagliari, è stato poco utilizzato. Abbiamo un diritto di riscatto abbastanza alto, valuteremo il da farsi».