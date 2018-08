Gianluca Caprari può lasciare la Sampdoria: il club blucerchiato può cederlo se prende Saponara dalla Fiorentina

Tra le squadre più attive in quest’ultima giornata di calciomercato c’è di certo la Sampdoria. Il club blucerchiato ha messo gli occhi su Riccardo Saponara, trequartista ex Empoli in uscita dalla Fiorentina (Leggi qui la notizia). Qualora la trattativa per il calciatore dovesse andare a buon fine, i liguri potrebbe decidere di cedere Gianluca Caprari. L’ex Pescara, stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, piace e non poco all’Udinese, che nelle ultime ore sta provando a rinforzare il reparto avanzato (i friulani sono anche su Lapadula).