Saponara via dalla Fiorentina: Corvino cerca squadra

Riccardo Saponara lascerà la Fiorentina: Pantaleo Corvino è a Milano per provare a cedere il trequartista ex Milan

Oltre al mercato in entrata, a pochi giorni dall’inizio del campionato, la Fiorentina si concentra anche su quello in uscita. Tra le questioni più urgenti da risolvere c’è quella che riguarda Riccardo Saponara. Il trequartista della Viola è ormai fuori dai piani del tecnico Stefano Pioli e dunque lascerà Firenze. Per questo motivo, il direttore generale del club dei Della Valle, Pantaleo Corvino, si trova a Milano per provare a trovare una sistemazione all’ex Milan. Su di lui c’è il forte interesse di Sampdoria e Cagliari.