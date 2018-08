Anche il Nizza sarebbe finito sulle tracce del centravanti del Genoa Gianluca Lapadula, già seguito da diverse società

Ultime ore di trattative per le squadre italiane che stanno negoziando a Milano presso l’Hotel Melià, individuato come sede ufficiale del calciomercato per questa sessione. Alle ore 20 si chiuderanno le operazioni per poi dare il via alla Serie A che inizierà domani. Anche il Genoa è impegnata nelle ultime contrattazioni e tra queste, dopo la cessione di Laxalt al Milan, quella più importante riguarda il centravanti Gianluca Lapadula che potrebbe lasciare il Grifone. Da settimane si parla della possibile partenza del giocatore, appena riscattato dal Milan, visto l’interesse dell’Udinese e del Frosinone.

Adesso sul calciatore, classe 1990, però, sembra essere piombato anche il Nizza che vuole un rinforzo per il reparto offensivo che potrebbe indebolirsi nel caso Mario Balotelli lasciasse il club. Per Lapadula, il Genoa chiede una cifra sicuramente superiore al riscatto pagato alla società rossonera (11 milioni di euro).