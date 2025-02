Cagliari, Caprile sulla salvezza del Cagliari: «Sicuramente dobbiamo cercare di stare compatti e difendere da squadra. Sul ruolo del portiere vi dico questo»

Il portiere del Cagliari ha parlato del ruole del portiere e come raggiungere l’obiettivo salvezza. Le parole

Il portiere del Cagliari, Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal big match con la Juventus. L’ex portiere di Empoli e Napoli ha parlato dell’obiettivo salvezza della squadra di Nicola e del ruolo del portiere. A seguire le sue parole.

SALVEZZA – «Dire cosa possiamo fare o cosa non possiamo fare non spetta a me, c’è il mister e credo che il mister ne sappia molto più di me su quello che serve per salvarsi in Serie A. Sicuramente dobbiamo cercare di stare compatti e difendere da squadra, perché difendere bene e non subire gol non dipende solo dai difensori, oppure dal portiere, è una cosa che dipende da tutta la squadra e su cui bisogna lavorare come squadra».

RUOLO DEL PORTIERE – «Credo che il portiere abbia una visuale della partita diversa, privilegiata, quindi io dalla porta devo cercare di dare una mano ai compagni perché vedo cose che loro in campo non vedono. Poi nello spogliatoio so di essere uno dei più piccoli, quindi so che certe responsabilità, certe cose, devono lasciarle ai mie compagni con più esperienza. Io cerco solo di dare una mano, avendo una visione della partita completamente diversa».