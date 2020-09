Caputo ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center: le parole dell’attaccante del Sassuolo

(Dal nostro inviato) – Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center.

«Per me è stata una convocazione diversa, arrivata a 33 anni. Era un sogno per me. Ero emozionatissimo quando è arrivata la convocazione. È una convocazione che ho condiviso con tutti, grazie al mister, allo staff e alla squadra. Ci tenevo a dirlo. Speriamo di riavere i tifosi con noi».