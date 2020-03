Caputo: «Skriniar il più forte difensore affrontato. Sul rapporto con Conte…»

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo sulla stagione

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando l’argomento Nazionale e spiegando il suo rapporto con Antonio Conte.

NAZIONALE – «Sono felice per le parole di mister De Zerbi, lo ringrazio davvero. Il sogno di ogni giocatore è quello di arrivare in Nazionale. Io sto bene, mi sento un ragazzino e darò sempre il massimo. Magari quel sogno si potrà realizzare. A Sassuolo ho trovato la mia dimensione ideale, qui si gioca un calcio che si vede raramente. Alla fine parlano i numeri, se continuerò così magari ci sarà spazio anche per me».

CONTE – «Ho un grandissimo rapporto con lui, sono cresciuto tanto sotto la sua guida. Non mi è mai arrivata nessuna proposta dall’Inter. Sono contento di quello che sto facendo a Sassuolo».

SKRINIAR – «Un difensore davvero tosto, fra i più forti da affrontare, è Skriniar dell’Inter».

GOL PIÙ BELLO SEGNATO – «Gli ultimi due gol che ho fatto contro il Brescia sono stati molto importanti. Il secondo gol è stato davvero bello».