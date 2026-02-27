Carboni, che sfortuna! Nuova rottura dei legamenti: il classe 2005 dell’Inter costretto a un lungo stop

Carboni, nuova rottura dei legamenti: per il classe 2005 dell’Inter un altro lungo stop che lo terrà fuori per mesi

Valentin Carboni, di proprietà dell’Inter e in prestito al Racing Club, ha subito un nuovo grave infortunio: secondo La Nación, il classe 2005 si è nuovamente rotto i legamenti e dovrà restare fermo per sei-otto mesi. A soli 20 anni — ne compirà 21 il 5 marzo — il giovane attaccante si trova così a dover affrontare per la seconda volta un lungo percorso di recupero.

Il prestito al Racing, iniziato con buone prospettive, si è trasformato rapidamente in un’esperienza sfortunata. Carboni aveva collezionato cinque presenze nell’ultimo mese, salvo poi finire in panchina nelle due gare più recenti prima dell’infortunio. Lo stop lo terrà fuori fino a novembre o dicembre, praticamente a ridosso del suo rientro a Milano.

L’accordo tra Inter e Racing prevedeva infatti che il giocatore restasse in Argentina fino a fine anno, ma i tempi di recupero cambiano completamente lo scenario. Per Carboni si tratta di un nuovo ostacolo importante nella sua crescita, con la speranza che possa tornare in campo e riprendere il suo percorso con la stessa determinazione mostrata finora.