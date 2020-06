Caressa: «Nessun allenatore può cambiare l’anima della Juventus»

Le parole del giornalista di Sky in merito alla Juventus analizzando il momento di forma della squadra di Sarri

Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport 24, ha analizzato il momento della Juventus dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli.

«Ci si attendeva che Sarri potesse cambiare il DNA della Juve. Questa squadra, però, ha un DNA immutabile: non si scappa. L’anima è rimasta sempre uguale nella sua storia, per cui nessun uomo può cambiarla. Sarri l’ha capito, per cui per giocare quel calcio lì serve essere in una buona condizione fisica».