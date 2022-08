Carlo Conti: «Solo tre bischeri, Spalletti lo sa bene»

Le parole Carlo Conti sull’episodio a fine Fiorentina-Napoli: «Tre bischeri non possono intaccare la credibilità di una tifoseria intera»

Carlo Conti, noto conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina, ha commentato il litigio che visto protagonista Spalletti a fine partita con alcuni tifosi della Viola. Di seguito le sue parole.

«Uno, due tre, quattro spettatori bischeri che allo stadio avrebbero offeso da dietro la recinzione un allenatore mentre è nella sua panchina non possono certamente, da soli, intaccare la credibilità di una tifoseria intera. Non la rappresentano per niente. Un baco non fa marcire tutta la mela. Luciano Spalletti è un uomo intelligente, è fiorentino, conosce bene le situazioni e la tifoseria della Fiorentina. Lo sa benissimo di aver voluto mettere in evidenza, far notare, con la sua critica quei pochi che lo hanno infastidito. E sa anche benissimo che gli spettatori dello stadio di Firenze sono un’altra cosa. Peraltro quelli non sono tifosi, i veri tifosi guardano la partita e il gioco in campo, partecipano con emozione alle sorti della propria squadra, mica stanno a bersagliare un allenatore».