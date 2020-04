Carolina Morace: «Protocollo Figc? Nel calcio femminile è impensabile»

Carolina Morace ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della ripresa del calcio femminile. Le sue parole

Il protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti le sembra attuabile in Serie A femminile?

«Nella Serie A femminile un protocollo del genere è impensabile. Nessuno parla del calcio femminile ma lo sanno tutti che è impensabile, la Serie A femminile non ha le forze economiche né è stato messo in budget un evento del genere. Mi viene da ridere pensare che anche laddove le società professionistiche abbiano centri sportivi, non le dividerebbero con le squadre femminili, per cui per il femminile non c’è assolutamente nulla