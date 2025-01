Casadei Lazio: la bomba di Nicolò Schira: epilogo della sua saga di mercato?

Casadei Lazio, rilancio decisivo dei biancocelesti? La bomba di Nicolò Schira sul futuro del centrocampista italiano del Chelsea

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Cesare Casadei volerà a Roma il prima possibile per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino al 2029, che lo porterebbe ad essere un nuovo acquisto della Lazio.

Ribadita la preferenza del calciatore per la destinazione biancoceleste. Adesso si attende ancora l’ultimo via libera da parte del Chelsea, che non ha ancora dato l’ok definitivo alla cessione del calciatore. La vicenda del centrocampista, conteso anche dal Torino, potrebbe presto arrivare al suo epilogo.