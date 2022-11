Casini: «Diversi fondi interessati alla Serie A, ma vogliono qualcosa in cambio». Le parole del presidente di Lega

Lorenzo Casini, presidente di Lega Seria A, è intervenuto in occasione dello Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera. Queste sono state le sue parole: «Come Lega Serie A, nella prima assemblea utile dopo l’eliminazione, abbiamo messo a disposizione del CT Mancini i giocatori per uno stage. La Nazionale è sacra e nessun tifoso di calcio può metterlo in discussione».

PAROLE – «Non bisogna dare soldi al calcio, ma bisogna consentirgli di produrne. Adesso i fondi si sono fatti avanti a livello di manifestazioni di interesse. Vediamo se sarà possibile avere investitori per aiutare la Serie A. Ma attenzione, sono investitori e vogliono qualcosa in cambio».