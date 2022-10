Serie A, Casini: «Tanti fondi interessati a investire. Diritti TV? Vi dico che...»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l’assemblea odierna in conferenza stampa: le dichiarazioni

ASSEMBLEA – «L’assemblea è terminata, fra i punti di interesse l’approvazione del consuntivo, poi abbiamo parlato delle media company e delle licenze nazionali. Si va avanti in intesa con la FIGC per avere un modello di sostenibilità economico-finanziario per avere nuovi criteri per il triennio 2023-2025. La Lega ha iniziato a parlare del progetto media-company due anni fa, anche in relazione a offerte avviate da fondi d’investimento. A livello oggettivo lo siamo già, ora si tratta di capire quanto conviene far eseguire queste attività in una forma diversa».

FONDI DI INVESTIMENTO – «La Serie A non ha ricevuto vere e proprie solo offerte, ma diversi fondi hanno manifestato interesse, anche più di quelli che si possono leggere sui giornali. La Serie A è un investimento importante e con ampi margini per poter crescere».

DIRITTI TV – «Sì, le società hanno manifestato la volontà che la legge Melandri sia modificata su questi aspetti».