Casinò e scommesse online: la Serie A prepara una nuova strategia su sponsor e pubblicità?

C’è chi si divide tra i favorevoli al Decreto Dignità del 2018 per quanto riguarda le sponsorizzazioni di casino sites Italy insieme a scommesse sportive sul campionato italiano di calcio e chi invece accoglie in maniera positiva la possibilità nuova di poter tornare a indossare la maglia da gioco con impresso il logo della singola società di scommesse. Certo è che la Serie A rappresenta una vetrina davvero molto importante per tutte quelle società di scommesse che decidono di investirci sopra. Avete mai prestato attenzione a questo aspetto?

Le Società hanno spinto in maniera forte per un ritorno alle sponsorizzazioni di scommesse

Con il Decreto Dignità del 2018 si era data una impronta davvero importante per quanto riguarda il mondo delle scommesse. Infatti, grazie a questo Decreto in Italia c’è il divieto di pubblicità per tutto il gioco d’azzardo, su ogni mezzo di comunicazione. Questo ovviamente comprende anche le sponsorizzazioni e qui entra in ballo lo sport ed in particolare il calcio. Sappiamo che le cifre che girano intorno alle squadre professionistiche sono davvero importanti ed ogni fonte di entrata per una società vuol dire ossigeno, vuol dire vita. Nel 2020 con la pandemia le società soffrirono non poco: il COVID diede gravi problemi e impose una brusca frenata sotto l’aspetto economico a tantissime società professionistiche e dilettantistiche. Ecco che allora lo stesso Decreto Dignità vedeva il divieto dell’sponsorizzazione sulle maglie o comunque all’interno dello stadio in occasione dei match della massima Serie. Tuttavia, ultimamente è stata abolita questa norma anche sotto la spinta della Società che conoscono bene l’importanza economica di avere uno sponsor che riguardi online casinos italy o anche scommesse sportive. La regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia è supervisionata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Un semplice click sul cellulare per tentare la fortuna sulle app e siti specifici

In fondo quello delle scommesse è un mondo che ha sempre affascinato e conquistato moltissime persone. Basti pensare ai casinò fisici la cui atmosfera unica è fatta di luci, suoni e colori che trasformano un ambiente apparentemente semplice in qualcosa di assolutamente particolare. Negli ultimi anni poi con l’avvento dei giochi online il fenomeno delle scommesse ha visto una crescita maggiore. Con un semplice click tutti coloro che vogliono tentare la fortuna possono giocare ai giochi più famosi come il blackjack, la slot-machine, il poker oppure puntare sui diversi eventi sportivi. Abbiamo fatto riferimento alla nostra Serie A ma con un semplice click sul cellulare si potrà scommettere oltre al calcio, italiano e straniero, anche su tutti gli altri sport. Basterà una prima registrazione, creare un conto gioco a cui poter attingere e si potrà cominciare a scommettere (sempre con grande responsabilità).

Su questa decisione ci si confronta (e scontra) ogni giorno sempre di più

Ecco che allora il calcio sembra tornare almeno sotto il punto di vista delle sponsorizzazioni a quello che era il livello di un tempo. In molti sono contrari a questa decisione e puntano il dito sulle conseguenze del gioco d’azzardo. Ma tant’è che le squadre ad alto livello vedono i conti spesso in difficoltà e cercano di attrarre con maggiore frequenza e con maggior convinzione queste Società di casinò e scommesse sportive online. Probabilmente un occhio disattento e abituato soltanto a vedere il pallone che rotola sul prato verde non fa nemmeno caso a questi aspetti che però si rivelano sempre più importanti. Si apre il dibattito tra chi insiste ancora sul Decreto Dignità del 2018 e chi invece è favorevole ad una riapertura alla possibilità di queste sponsorizzazioni. Le squadre che decidono di mettere sulle maglie i grandi nomi delle scommesse crescono ogni anno sempre di più. Ci sono tutti i presupposti per poter immaginare che una discussione di questo genere possa trovare ora e nei tempi che verranno terreno fertile tra le diverse contrapposizioni.

Le sponsorizzazioni dividono gli esperti. Chi resiste a questo calcio? I tifosi allo stadio e a casa

Da parte loro, gli italian conline casinos strizzano l’occhio alle Società di Serie A, le quali conoscono bene l’importanza degli introiti. Il nostro è ancora un campionato molto seguito in Italia ma anche all’estero. Insomma, quella Società di casinò online o scommesse sportive sulla maglia sarà visibile ad un pubblico davvero vasto. Immagini che possiamo vedere ogni domenica, ma diremo ormai ogni giorno, che spiegano anche molte difficoltà delle varie realtà del calcio italiano. Chi resiste a tutto questo? I tifosi ovviamente sia chi va allo stadio che chi segue le partite direttamente da casa. Farsi pubblicità all’interno del Campionato italiano di calcio significa esporsi ad un pubblico vasto, vario, di ogni età che può conoscere la realtà delle sponsorizzazioni dei giochi online o allo stesso tempo potrebbe completamente risultarne al di fuori. Occasione in più (il pensiero di molte società di scommesse) di far conoscere la propria realtà per far entrare ancora più persone nei vari siti, nelle app che presentano eventi, giochi, combinazioni sempre più attrattive.