Casinò online e calciatori: tanto divertimento e tanta adrenalina fuori dal campo

I giocatori di calcio amano l’adrenalina del gioco d’azzardo e tanti giocano sui casinò online. La stessa adrenalina che, ovviamente, cercano e trovano sui campi di calcio. Vediamo perché.

Il binomio calcio-gioco d’azzardo è uno di quelli che piace agli appassionati (e non solo di scommesse sportive). I giocatori, infatti, da sempre abituati alle emozioni forti durante le partite, amano ritrovare competitività e adrenalina attraverso i casinò online. C’è, però, da dire che il binomio calcio-casinò è, in Italia, congelato. Il Decreto Dignità blocca qualunque tipo di pubblicità, diretta e indiretta, del settore gioco con una perdita, solo nel 2018, di circa 30 milioni di euro per i club. Ma questo, ai calciatori, poco importa. L’azzardo piace e anche tanto.

I calciatori ricercano la vincita o l’emozione?

Certamente i giocatori appassionati sanno che, più della vincita in sé, quello che attrae nei giochi per guadagnare soldi veri è tutto il processo che accompagna la scelta del gioco, l’attesa per capire se le combinazioni o la mano è quella giusta, l’emozione di aver beccato la giornata giusta e anche una buona dose di fortuna. Non è, dunque, il montepremi che attrae il calciatore ma la competizione forte nei confronti degli avversari e dell’accanimento della sorte (a volte favorevole, a volte avversa).

Giochi online per guadagnare soldi veri: funziona più il poker o la slot machine?

Tra i casinò online con soldi veri ci sono sempre palinsesti molto ampi su cui poter scegliere il gioco preferito. Il rigore di tanti giocatori sta proprio nel non perdere tempo a giocare su giochi che poco si conosce ma nel fare una cernita di quelli che possono essere più interessanti per la propria tipologia di gioco. I migliori casinò online, infatti, hanno tanti tavoli e tanta scelta, proprio per accontentare coloro che si trovano, in quel momento, in piattaforma. Tra i tanti giochi, che è possibile trovare, i due che sono più amati restano le slot e il poker, due giochi completamente diversi che riescono ad appassionare tipi di giocatori altrettanto differenti.

Quali sono i giochi più amati dai calciatori?

Al di là delle scommesse (tra previsioni e pronostici restano, quelle di calcio, le più amate dagli italiani), i calciatori amano proprio i casinò e quello che può accadere in una sessione di gioco online. Ci sono tanti giochi con soldi veri che attraggono la mente sportiva di un giocatore standard ma, tra tutti i giocatori che amano mostrare la propria passione per i casinò, bisogna fare una distinzione tra coloro che amano i giochi di fortuna o quelli di strategia. Il gioco di pura fortuna è la slot ma anche la roulette, i gratta e vinci, il bingo e tutto ciò su cui il player non può influire in nessun modo.

Il poker ha un tipo di attrattiva differente?

Il poker, invece, è un gioco in cui la mano di carte influisce ma non determina. Più delle carte, infatti, è importante avere una strategia adeguata che si basa non sul punteggio (o la combinazione) di carte ma sull’avere chiara la psicologia di gioco degli avversari al tavolo.

Queste permette, anche senza essere fortunati, di poter imbastire il proprio terreno di gioco secondo le caratteristiche che più vogliamo far emergere. Il bluff, ad esempio, è un’arma a favore immensa e nulla c’entra con il punteggio che si ha in mano. Parliamo, dunque, di saper giocare e questo stuzzica parecchio la mente del calciatore che non è solo fisico ma anche mente.