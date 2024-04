Caso Acerbi, Zazzaroni: «Sentenza sbagliata»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della sentenza del caso Acerbi-Juan Jesus dicendo il suo punto di vista

Ivan Zazzaroni, ospite di Pressing su Mediaset, ha parlato del Caso Acerbi-Juan Jesus. Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport.

CASO ACERBI – «Immaginando questo tipo di sentenza, perché mancavano prove e testimoni, quindi era uno contro uno, ho chiesto a Juan Jesus di perdonare una seconda volta, per evitare di passare da bugiardo e infamatore. È andata come è andata, il giudice sportivo ne ha fatto una questione di diritto. Ha avuto fin troppo coraggio in realtà, io ricordo che Paolo Rossi fu condannato per le scommesse senza prove. Il tema era molto complicato, bisogna rispettare le sentenze ma si possono discutere. Io l’ho discussa e l’ho trovata una sentenza sbagliata, non sono l’unico. Ho visto che Gravina ha preso una posizione, Abodi un’altra. Mi dispiace anche per Acerbi sotto certi aspetti, ma per me quelle cose non se l’è inventate»