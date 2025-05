Caso Brescia, Lubrano: «Realistico il -4, ci sono questi precedenti. Ampliamento Serie B difficile per un motivo»

Le parole di Enrico Lubrano, noto avvocato, sul caso Brescia che sta sconvolgendo la Serie B nelle ultime settimane. I dettagli

Enrico Lubrano, noto avvocato, ha parlato al Secolo XIX del caso Brescia che sta sconvolgendo la Serie B nelle ultime settimane.

PENALIZZAZIONE – «La disciplina di settore prevede che in caso di mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps si applica una sanzione della penalizzazione in classifica. Ci sono stati dei casi analoghi nei quali è stata quantificata in due punti di penalizzazione per ogni inadempimento, come avvenuto, in quest’ultima stagione, nei casi di Ternana e Cosenza, con decisioni assunte dalla Giustizia Federale e confermate sia dal Collegio di Garanzia dello Sport che dal TAR Lazio: di conseguenza, nel caso del Brescia, è realistico che possa essere emanata una penalizzazione di 4 punti».

COSA DEVE FARE LA LEGA – «Questa decisione, che potrebbe essere assunta entro la fine di maggio, è immediatamente esecutiva. Di conseguenza, appena emanata la decisione di primo grado, la relativa sanzione si applicherebbe con immediatezza alla classifica e la Lega di B dovrebbe riformulare retrocessioni e playout, a svantaggio del Brescia e a vantaggio delle altre società, a cominciare dalla Sampdoria che ha chiuso al terzultimo posto il campionato e ora accederebbe ai playout».

AMPLIAMENTO SERIE B – «Ritengo molto difficile l’ipotesi di un ampliamento dell’organico del campionato, in quanto lo stesso è specificamente precluso dall’art. 49 delle NOIF della Figc: è una situazione che si potrebbe verificare soltanto laddove la Lega rideterminasse la classifica e le relative retrocessioni e playout sulla base della decisione del Tribunale Federale Nazionale e questa fosse poi “ribaltata” nei gradi successivi di giudizio, ipotesi remota alla luce dei precedenti che ho richiamato: solo in tale caso, la Lega potrebbe essere obbligata a un ampliamento dell’organico del campionato di Serie B, per ottemperare a eventuali decisioni della Giustizia Sportiva sopravvenute».