Caso Dybala, c’è stata una telefonata con il Milan

Il Milan fa sul serio su Dybala: derby di Milano per assicurarsi le prestazioni dell’argentino ex Juventus

Il contatto tra il Milan e Dybala nei giorni scorsi c’è stato. A confermarlo è stata la giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana della Valle, via Twitter.

Elliott, proprietario del club rossonero, avrebbe fatto una telefonata per capire la fattibilità dell’ingaggio della Joya in uscita della Juve dopo la situazione di stallo con l’Inter. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul derby di Milano per l’argentino.