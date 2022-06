Dybala Milan, i rossoneri pregustano lo scippo all’Inter: le ultime

Calciomercato Milan: i rossoneri continuano a lavorare per Dybala e pregustano già lo scippo all’Inter

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si inserirà concretamente nella corsa a Dybala solo se l’Inter si tirerà indietro. I rossoneri per politica aziendale non possono pareggiare l’attuale offerta dei nerazzurri da 6 milioni più bonus. A quel punto però dovrà essere il giocatore ad abbassare le proprie pretese per sposare il progetto rossonero.

Ci sono stati contatti informati con l’entourage del giocatore, uno diversi mesi fa e un altro più recente ma ad oggi il Diavolo si limita ad aspettare sornione. Pronto a cogliere un’opportunità che potrebbe rivelarsi ghiottissima qualora la Joya non sbarcasse alla Pinetina. Più defilata ad oggi la Roma.

