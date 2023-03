Caso Juve, un mese all’udienza: le tre strade del Collegio di Garanzia

Tra un mese la Juve avrà l’udienza al Collegio di Garanzia per capire se sarà confermata o meno la sentenza

Le strade percorribili sarebbero tre. La prima è che il Collegio possa annullare la sentenza in caso fosse stata viziata da errori procedurali. In questo caso verrebbero tolti i 15 punti. Altrimenti potrebbe essere confermata comprese le inibizioni ai dirigenti. Ultimo punto è rimandare il tutto alla Corte d’Appello Federale. In quel caso la Corte dovrebbe riesaminare la sentenza e riscrivere le motivazioni, confermando la condanna o, eventualmente rimodulando la penalizzazione e le inibizioni dei dirigenti. Lo scrive Tuttosport.