Caso Juve, Zeman: «Sono spesso sui giornali e in procura»

Le parole di Zeman sul caso Juve: «La Procura di Torino è un po’ più sveglia delle altre. Io non penso che solo la Juve abbia problemi»

Sulle vicende giudiziarie in casa Juve è intervenuto anche Zeman, storico critico dei bianconeri. Di seguito le sue parole.

«È sempre la Procura di Torino a muoversi per prima. La Juve è spesso nei titoli di giornale e nelle Procure. La situazione mi fa male ma non per la Juventus, mi fa male per il sistema calcio. La Procura di Torino è un po’ più sveglia delle altre. Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo, ma servono altre Procure che agiscano in un certo modo. Qualche cosa non è andata per il verso giusto, e la procura deve capire cosa è andato bene e cosa no. La giustizia sportiva ha già decretato che plusvalenze si possono fare, ma secondo me questo non è giusto. Se lo dice la Federazione possono continuare, ma secondo me si fanno male da soli».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM