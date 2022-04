Caso plusvalenze, l’Avvocato della Juve espone alcuni esempi

Caso plusvalenze, l’avvocato Juve fa due esempi: ha nominato questi casi relative a due trasferimenti di giocatori

Continua a tenere banco il caso plusvalenze nel calcio italiano e nell’udienza di ieri gli avvocati della Juventus hanno presentato esempi concreti per chiarire perché qualsiasi valutazione oggettiva di un giocatore dal punto di vista economico è impossibile

In particolare, il legale bianconero Maurizio Bellacosa avrebbe portato all’attenzione del Tribunale Federale Nazionale i casi di Amad Diallo e Mehdi Leris. Secondo il modello scelto dai consulenti della Procura FIGC, il valore dei due giocatori sarebbe dovuto essere identico. In realtà, il primo è passato dall’Atalanta al Manchester United per 21 milioni di euro, mentre il secondo dal Chievo alla Sampdoria per 2,1 milioni.