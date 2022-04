Juventus, addio Dybala: destinazione a sorpresa per la Joya

Al termine della stagione Dybala dirà addio alla Juventus: spunta la destinazione a sorpresa per la Joya

Paulo Dybala è in cerca di una nuova squadra in cui rilanciarsi dopo l’ormai nota e certificata separazione con la Juventus al termine di questa stagione. Secondo il Corriere dello Sport, per il 10 si apre una nuova pista.

Dybala potrebbe finire in Premier League: sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United che, secondo quanto si legge, potrebbe ritrovare Ronaldo. La pista sarebbe percorribile in caso di arrivo di Ten Hag sulla panchina dei Red Devils, praticamente impossibile se a sedersi sulla stessa fosse Pochettino.

