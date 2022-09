Caso Pogba, la mamma interviene per fare da paciere: la situazione

Continua a far parlare il caso Pogba tra i due fratelli, a intervenire per la pace è proprio la mamma

Continua a far parlare il caso Pogba tra i due fratelli, a intervenire per la pace è proprio la mamma.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Yeo Moriba, mamma di Paul e Mathias, è intervenuta per cercare di far riappacificare i due fratelli. La donna sarebbe intenzionata a riunire i due attorno ad un tavolo per una riconciliazione.