Juventus, buone notizie da Pogba: rientro anticipato per il francese. Le ultime

Spiraglio di luce per la Juventus per l’infortunio di Pogba: il francese potrebbe infatti rientrare prima del previsto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pogba è determinato a bruciare le tappe per tornare subito in campo dopo l’operazione per risolvere il problema al menisco.

Il francese vuole ripagare la fiducia che gli ha dato la Juventus e che, per ora, è stata disattesa. L’obiettivo chiaro è quello di rientrare a disposizione per il match casalingo con il PSG del 2 novembre prossimo, almeno per la panchina, partendo poi da titolare nel successivo match di campionato con l’Inter.

