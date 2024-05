Le parole di Maurizio Pistocchi sull’aggressione di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, al direttore di Tuttosport Vaciago

Continuano a far discutere le offese e le minacce di Massimiliano Allegri contro Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Anche Maurizio Pistocchi, noto per le sue opinioni molto critiche nei confronti della Juve, ha voluto dire la sua. Di seguito le sue parole.

Dopo i #Carabinieri di Livorno e i #VigiliUrbani di #Torino, dopo gli opinionisti tv e i giornalisti, adesso è toccato anche al #direttore di @tuttosport. Per il quale non ho grande stima ma anche i peggiori pensieri non autorizzano chi rappresenta un club così importante ad… pic.twitter.com/fKSoWY6omq — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 16, 2024

«Dopo i Carabinieri di Livorno e i Vigili Urbani di Torino, dopo gli opinionisti tv e i giornalisti, adesso è toccato anche al direttore di Tuttosport. Per il quale non ho grande stima ma anche i peggiori pensieri non autorizzano chi rappresenta un club così importante ad assumere atteggiamenti da bullo di periferia. Per fortuna della Juventus è finita».

