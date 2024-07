Coppa Italia in contemporanea a Sanremo: polemica in casa Rai

Polemica in casa Rai dopo la pubblicazione dei calendari della Coppa Italia, con un turno che andrà in concorrenza a Sanremo

Dopo la pubblicazione dei calendari di Coppa Italia è scoppiata la polemica in casa Rai. Il turno dei quarti di finale infatti si terranno il 4 e 6 febbraio, in contemporanea al Festival di Sanremo. Le partite saranno trasmesse da Mediaset, che da anni ha stretto un patto di “non belligeranza” con la Rai per non fare contro-programmazione al Festival. Di seguito le parole dell’Ad Rai Roberto Sergio sui social.

«Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75 edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?»