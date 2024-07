Coppa Italia, la DECISIONE UFFICIALE: la Rai prende posizione

La contemporaneità tra il Festival di Sanremo e la Coppa Italia ha subito scatenato dibattito. Ecco la decisione della Rai

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha dovuto far fronte alla contemporaneità dei quarti di Coppa Italia (trasmessi in chiaro sulla Rai) e il Festival di Sanremo. Ecco la decisione ufficiale.

RAI – «Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il festival in accordo con il comune di Sanremo e questo è dovuto, come sapete bene, a un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al festival».