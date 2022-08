Caso Pogba, la Federcalcio francese: «Spero rimangano solo voci...»

Il presidente della Federcalcio francese Le Graët ha parlato del caso Pogba

Noel Le Graët, presidente della Federcalcio francese, in una intervista ai microfoni di RMC Sport ha detto la sua sullo spinoso caso Pogba.

LE PAROLE – «Quelle di cui si sta parlando adesso sono solamente voci e come voci io spero che rimangano tali, perché adoro Pogba e mi auguro che questo non porti alla sua esclusione dalle convocazioni della nazionale in vista dei prossimi Mondiali».