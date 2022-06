Caso Suarez, la Procura chiede il proscioglimento dell’avvocato della Juve

Novità riguardanti il caso Suarez e l’esame per la cittadinanza italiana fatto all’Università di Perugia

Come riferito dall’ANSA ci sono novità in merito al caso Suarez per l’esame per avere la cittadinanza italiana fatto all’Università di Perugia.

La Procura, nell’udienza preliminare ha chiesto il proscioglimento di Maria Turco, indicata nel capo d’imputazione come il legale incaricato dalla Juventus. L’accusa era quella di essere una concorrente morale ed istigatrice in relazione al reato di falsità ideologica contestato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24