Caso Suarez: nelle intercettazioni sarebbe citato anche Paratici

Caso Suarez: nelle intercettazioni telefoniche in mano ai magistrati è spuntato anche il nome di Fabio Paratici

Gli inquirenti che stanno indagando sul caso Suarez e il suo esame per ottenere la cittadinanza italiana, stanno ricostruendo la vicenda anche attraverso le intercettazioni telefoniche. Da queste, come riporta Il Messaggero, è emerso il nome di Fabio Paratici, anche se non attraverso intercettazioni dirette.

«È più importante di Mattarella», «Guarda che si è interessato Paratici» commentava uno degli intercettati. A fare da tramite tra Paratici e i vertici dell’Università per stranieri di Perugia, secondo la ricostruzione de Il Messaggero sarebbe stato il rettore della Statale del capoluogo umbro. «Tu sai che ho buoni rapporti con la dirigenza della Juventus. Dobbiamo aiutare il nostro centravanti», dice Maurizio Oliviero al direttore generale dell’Università per Stranieri Simone Olivieri, ora indagato per corruzione.

Nei prossimi giorni cominceranno gli interrogatori dei testimoni proprio per delineare eventuali altre responsabilità penali e poi gli atti saranno trasmessi ai giudici sportivi che dovranno stabilire se siano contestabili illeciti.