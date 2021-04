Caso tamponi Lazio, la Procura chiede una pena più grave per Lotito

La Procura federale chiederebbe una sanzione più pesante per il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito al caso tamponi

Prosegue il caso tamponi che ha visto indagata la Lazio. Dopo la prima udienza, che ha visto il giudice Mastrocola decidere per 150.000 euro di multa per la società, 7 mesi di inibizione per il presidente Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia, la Procura torna in campo.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura guidata da Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l‘aggravamento delle sanzioni contro il presidente. A giorni verrà fissata l’udienza. La prossima settimana, inoltre, verrà prelevato il DNA a Immobile, Leiva e Strakosha.