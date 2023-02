Caso Zaniolo, anche Mancini in ansia per il fantasista: contatti con Vigorelli

Caso Zaniolo, anche il ct della Nazionale Roberto Mancini in ansia per il futuro del fantasista. Contatti continui con Vigorelli

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche la Nazionale italiana e il ct Roberto Mancini sono in ansia di capire cosa ne sarà del caso che ruota attorno a Nicolò Zaniolo in questo momento.

Contatti continui con il procuratore Vigorelli, ma una cosa è chiara: se il ragazzo non giocherà con continuità niente convocazione per il prossimo match con l’Inghilterra in programma a marzo.