Cassano: «Fossi un giocatore dell’Inter chiederei di cacciare Conte»

Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato di Antonio Conte e dell’Inter alla Bobo TV su Twitch. Le sue dichiarazioni.

CONTE – «Anche l’Ajax di van Gaal giocava a tre in difesa. Ma Conte gioca col 5-3-2, tutti dietro alla linea della palla, tutti davanti alla porta. Mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Io se avessi un allenatore così andrei dal presidente e gli direi: ‘Mandalo via’».