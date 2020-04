Cassano: «Haaland? Ausilio lo aveva adocchiato tempo fa»

Erling Braut Haaland è il centravanti che fa sognare i grandi club europei: ecco le parole di Cassano sul classe 2000

Antonio Cassano, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha parlato di Erling Braut Haaland. Ecco le sue parole sul centravanti classe 2000.

CASSANO – «Haaland? Ausilio lo aveva già adocchiato tempo fa. È simile a Ibra, anzi pensandoci bene è simile a te Bobo. Il Psg cerca un centravanti che va via Cavani e Icardi non si sa che fine farà. E anche lo United cerca un attaccante. Suarez per me è più forte di tutti, ma Messi nei prossimi anni farà lui il centravanti. Io andrei a prendere Neymar a sinistra e Sancho a destra».