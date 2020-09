Cassano: «L’Inter è già al livello della Juventus. C’è solo un problema..»

Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida scudetto tra l’Inter e la Juventus nel campionato 2020/2021

Antonio Cassano ha parlato della sfida scudetto tra l’Inter, sua ex squadra, e la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

«Secondo me l’Inter è già al livello della Juve. Il problema è che ci sono giocatori che non piacciono a Conte, Eriksen in primis. Per me è follia che in un centrocampo molto molto normale come quello dell’Inter Eriksen non giochi. A 2, a 3, davanti ma deve giocare».