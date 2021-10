Cassano attacca Marotta: «Incompetente sui giocatori, non può insegnarmi nulla»

Antonio Cassano lancia una pesante critica nei confronti di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter

In diretta alla Bobo TV, Antonio Cassano ha criticato pesantemente l’ad dell’Inter Beppe Marotta:

«Marotta è un incompetente sui giocatori, non ne conosce nessuno. Lui non può insegnarmi nulla. Marotta mi deve ringraziare. Può darsi che con me sia ancora arrabbiato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone, con cui parlai chiedendo di cacciare Marotta. E se abbiamo fatto bene alla Sampdoria lo deve a me, che a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere bene con i giornalisti. Se vuole parlare si faccia pure vivo».