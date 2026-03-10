Connect with us
Cassano durissimo: «Derby spettacolo indegno e schifoso! Me lo posso aspettare dal Milan, ma è l’Inter ad avermi deluso»

2 minuti ago

Cassano ha usato parole forti per commentare il derby della Madonnina vinto dal Milan contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni

A Viva El Futbol, Antonio Cassano si è scagliato contro Milan e Inter per quanto fatto vedere nel derby della Madonnina. Le sue dichiarazioni.

IL GIUDIZIO SULLA PARTITA – «Non è stata una bella partita, è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso, io questo me lo posso aspettare dal Milan. I rossoneri nei primi 35 minuti hanno fatto quello che non avevano mai fatto in stagione, provare a pressare un po’ più alto, poi negli altri 60 è tornato a difendersi come al solito».

LA DELUSIONE PER L’INTER – «La delusione è stata l’Inter. È vero che ha avuto un’occasione importante con Mkhitaryan e nel secondo tempo altre due occasioni. Mi ha deluso l’Inter perché l’impressione che ho avuto e che hanno giocato per lo 0-0, per il pareggio e questo a me da fastidio».

L’ANALISI FINALE – «Sei molto più forte quindi devi mettere loro paura, chiuderli in area e non farli più uscire. Poi se perdi come all’andata va bene. Il Milan ha fatto i primi 30 minuti con il pressing alto e poi si è rimesso lì dietro. Il Milan ha vinto meritatamente».

