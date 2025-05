Cassano: «La stagione dell’Inter può essere un fallimento, anche Di Matteo ha vinto la Champions. Inzaghi sembra Mazzarri…»

Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla stagione del’Inter di Simone Inzaghi in Champions League. Tutti i dettagli in merito

Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol della stagione dell’Inter in vista della semifinale di Champions League.

CRITICA A INZAGHI – «Anche se dovesse vincere la Champions, rimane una stagione di merda. La Coppa l’ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato… A me cambia poco se vince, ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo. Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, io divento matto quando sento dire certe cose. Mi ritorna in mente Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti…».