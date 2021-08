Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, commenta la sconfitta in amichevole contro l’Aston Villa: le sue dichiarazioni

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, parla dopo la sconfitta in amichevole contro l’Aston Villa. Le sue dichiarazioni.

«Preferisco analizzare la partita e non parlare di mercato. Sono molto soddisfatto della gara di oggi, per settanta minuti abbiamo avuto un buon ritmo contro un avversario di altissimo spessore. Tatticamente siamo stati sempre bene in partita, dopo il gol del vantaggio potevamo addirittura raddoppiare e il loro 2-1 nasce da un rigore assai discutibile. E’ stato un test utile, che ci avvicina al campionato e ci consente di tornare a casa con qualche certezza in più. Sappiamo bene che c’è un organico da completare, oggi mancavano i due Coulibaly e Bonazzoli. Attaccante interessante, ma non pronto. Stiamo lavorando nel miglior modo possibile, aspettiamo che il tempo ci darà le risposte».