Salernitana, Castori: «Pronti per il Bologna sulla strada dello scorso anno»

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, parla della vittoria in Coppa Italia contro la Reggina: ecco le parole dell’allenatore

Fabrizio Castori commenta la vittoria della Salernitana contro la Reggina in Coppa Italia: le parole riportate dal sito dei granata.

«I ragazzi sono stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno, la squadra ha dimostrato di avere una discreta tenuta atletica. Nel primo tempo ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure poi abbiamo sbloccato la gara e nella ripresa abbiamo gestito in scioltezza. Nel finale era normale avere un po’ di stanchezza in questo momento della stagione. Proseguiamo sulla strada intrapresa lo scorso anno per facilitare l’inserimento degli ultimi arrivati. Bisogna dar seguito a ciò che si è fatto prima per dare mentalità. Domenica giocheremo contro il Bologna che è una squadra forte e ci faremo trovare pronti».