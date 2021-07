Castori: «Mercato? Dobbiamo intervenire in tutti i ruoli ma abbiamo entusiasmo e voglia»

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’inizio del campionato

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’inizio del campionato.

SALERNITANA – «A me non piace lamentarmi, mi piace trovare le soluzioni. Un rallentamento c’è stato per via di tutte le questioni societarie, ma sono convinto che c’è il tempo per mettere a posto le cose: completare l’organico, trovare l’affiatamento giusto e la forma fisica per fare bene. Abbiamo grande entusiasmo e voglia».

MERCATO – «Dobbiamo intervenire un po’ in tutti i ruoli, ma non siamo ingolfati di giocatori, dobbiamo essere bravi a non sbagliare gli acquisti. Dobbiamo essere attenti a prendere giocatori congeniali al nostro gioco. Serve gente di qualità che possa rinforzare e migliorare la squadra. Ci vuole gente che venga sapendo che questo è un ambiente in cui bisogna dare tutto. Solo così possiamo centrare l’obiettivo salvezza. Salerno sta vivendo con grande attesa questa Serie A e non dobbiamo deludere i nostri tifosi».

SERIE A – «Finalmente ritorno in A, adesso la voglio mantenere. Sono fiero del mio calcio e convinto che la salvezza non sia impossibile».