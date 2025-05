Catanzaro-Spezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Nicola Ceravolo andrà in scena la sfida di Serie B Catanzaro-Spezia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Nicola Ceravolo di Catanzaro in scena la gara tra Catanzaro-Spezia, valevole per i playoff di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello,Biasci. All. Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo.

Orario e dove vederla in tv

Catanzaro-Spezia si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 maggio per i playoff di Serie B. Verrà trasmessa in esclusiva DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.