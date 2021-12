Barcellona, una squadra brasiliana si inserisce per Cavani

Il Matador Cavani sarebbe in uscita dal Manchester United, sull’ex Napoli ci sarebbe un interesse dal Brasile: Barcellona e Juventus avvisate

Il Corinthians starebbe facendo sul serio per Cavani. L’attuale attaccante del Manchester United sarebbe in uscita dai Red Devils ecco che è uscita l’ipotesi brasiliana. Anche Gremio e Sao Paulo potrebbero inserirsi. Offerta fino al 2024 per l’uruguaiano che ora pensa alla proposta.

Barcellona e Juventus sono avvisate. Le due squadre che seguono il Matador potrebbero vedersi soffiare l’attaccante ex Napoli. A riferirlo Calcio in pillole.