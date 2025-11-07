CDA Juventus, ecco i nomi eletti nella giornata di oggi: Ferrero presidente, entra Comolli! C’è un membro di Tether, tutti gli aggiornamenti

CDA Juventus: Comolli nominato AD, Ferrero presidente. Respinta la richiesta di Tether, ma il socio forte ottiene comunque un seggio in consiglio

L’Assemblea degli Azionisti della Juventus, riunitasi oggi, venerdì 7 novembre 2025, ha definito la struttura di governo del club per il prossimo triennio. Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato con l’ingresso di nuove figure strategiche e la conferma del presidente, nonostante il tentativo di “blocco” procedurale avanzato dal nuovo socio di peso, Tether.

La giornata segna così la piena formalizzazione dell’assetto voluto da John Elkann e Damien Comolli.

Consiglio di Amministrazione: 9 membri per tre anni L’Assemblea ha approvato quasi all’unanimità la proposta relativa alla composizione e alla durata del CdA, fissando a nove il numero dei componenti e a tre anni il mandato.

Respinta con decisione la mozione di Tether (sub 3.1), che chiedeva di subordinare la nomina del board all’approvazione dell’aumento di capitale: il 92,18% dei voti contrari ha sancito la compattezza della maggioranza e la solidità della governance bianconera.

