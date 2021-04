Ceferin contro Florentino: «Non vuole un presidente come me»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, attacca nuovamente Florentino Perez: ecco le sue dichiarazioni

Torna all’attacco Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. Le sue dichiarazioni rilasciate a RMC Sport in merito alle parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Super League, indirizzate a lui nel corso dell’intervista alla trasmissione spagnola El Chiringuito.

«Florentino Perez non vuole un presidente come me? Questo mi spinge ancora di più a restare. Vuole un presidente che gli obbedisca e faccia tutto quello che vuole».