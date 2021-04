Ceferin e la Super League, retroscena: «Stavo per ringraziare Agnelli»

Aleksander Ceferin ha parlato del suo rapporto con Andrea Agnelli: ecco le dichiarazioni del presidente della UEFA

Aleksander Ceferin ha parlato al Daily Mail del suo rapporto con Andrea Agnelli.

RAPPORTO CON AGNELLI – «E’ stato molto stressante. Mi sentivo come se fossi stato messo in una lavatrice. Sabato mi sono diretto in Svizzera dal mio paese d’origine, otto ore di macchina: avevo tutto pronto per parlare delle riforme col mio discorso. Stavo persino per ringraziare Agnelli. Da quel momento ho cambiato il discorso ben quattro volte. Si stavano orchestrando cose di cui non ero a conoscenza, il ragazzo mi mentiva rassicurandomi: “Non è vero, non è vero…”.Alla fine però è accaduto e devo raccontarlo».

