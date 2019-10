Celtic-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Celtic-Lazio streaming e probabili formazioni: impegno proibitivo in casa del Celtic per la Lazio di Simone Inzaghi nel 3° turno di Europa League

La Lazio di Simone Inzaghi va a caccia dell’impresa nel Gruppo E di Europa League, dove per la 3ª giornata della fase a gironi sfiderà in trasferta il Celtic di Neil Lennon, al momento in vetta al raggruppamento con 4 punti, uno in più dei biancocelesti e del Cluj. Celtic-Lazio: la sfida si giocherà giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 nello scenario del Celtic Park di Glasgow.

Il tecnico dell’Aquila potrebbe far rifiatare il bomber Immobile in avanti, dando spazio al tandem composto da Correa e Caicedo, e affidare le corsie laterali a Lazzari e Jony. In mezzo Lucas Leiva in regia, con Milinkovic-Savic e Parolo mezzali. Vavro, Acerbi e Radu dovrebbero comporre invece la linea difensiva a tre davanti al portiere Strakosha, che non al meglio, stringerà i denti per esserci. Per quanto riguarda gli scozzesi, Lennon schiererà i suoi con il 4-2-3-1. Davanti il terminale offensivo sarà Edouard mentre sussiste qualche dubbio su chi agirà sulla trequarti, con Forrest, Rogic ed Elyounoussi favoriti sulla concorrenza.

La sfida di Europa League Celtic-Lazio sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Celtic-Lazio andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Celtic-Lazio

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 24 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – Sky Go – NOW TV

Stadio: Celtic Park (Glasgow)

Arbitro: Ivan Bebek (Croazia)



Le probabili formazioni

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi

