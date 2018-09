Cengiz Under vede giallorosso: accordo per il rinnovo

La Roma vuole blindare il talento turco seguito dal Barcellona e non solo. Pronto il rinnovo per Cengiz Under

Cengiz Under non ha ancora trovato il primo gol stagionale con la maglia della Roma ma vuole sbloccarsi presto. Il talento turco ha parlato così nelle ultime ore: «Vorrei segnare, spero che un mio gol permetta alla Roma di ripartire in campionato come successo la scorsa stagione. Io sono così: appena segno un gol, il resto arriva». Già, il resto. Anche il rinnovo può arrivare molto presto.

Il giocatore della Roma ha trovato l’accordo per il prolungamento dell’accordo dopo un solo anno in giallorosso. Cengiz è pronto a firmare con la Roma un accordo fino al 2023 con ingaggio da 1,8 milioni di euro. Un riconoscimento importante da parte della società romanista, dopo l’ottima annata disputata dal giocatore che piace al Barcellona e ad altri grandi club. Il turco guadagna poco meno di un milione ed è pronto a raddoppiare lo stipendio.